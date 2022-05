Berlusconi: «Il Monza deve puntare allo scudetto e poi alla Champions» (Di lunedì 30 maggio 2022) È passata nemmeno un’ora dalla promozione in Serie A del Monza di Silvio Berlusconi che il presidente ha rilasciato le prime dichiarazioni a Sky Sport 24. «È una grande gioia per Monza e per tutta la Brianza che è una delle provincie più operose d’Italia. Siamo in Serie A, chiaramente dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore». Della partita di ieri sera contro il Pisa (vinta 4-3) dalle tribune ha detto: «È stata una battaglia vera, siamo riusciti in un’impresa storica. Sono emozionato. Il Monza, nato nel 1912, non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato noi. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) È passata nemmeno un’ora dpromozione in Serie A deldi Silvioche il presidente ha rilasciato le prime dichiarazioni a Sky Sport 24. «È una grande gioia pere per tutta la Brianza che è una delle provincie più operose d’Italia. Siamo in Serie A, chiaramente dobbiamoe poicoppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione dele lodel Milan sono risultati che fanno bene al cuore». Della partita di ieri sera contro il Pisa (vinta 4-3) dalle tribune ha detto: «È stata una battaglia vera, siamo riusciti in un’impresa storica. Sono emozionato. Il, nato nel 1912, non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato noi. ...

