Berlusconi e Galliani puntano subito l’Europa per il Monza. Belotti sogno mercato: il Gallo bomber biancorosso... (Di lunedì 30 maggio 2022) Tre anni e mezzo. Tanti ne sono serviti alla coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani per regalare al Monza una storica promozione in Serie... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Tre anni e mezzo. Tanti ne sono serviti alla coppia Silvio-Adrianoper regalare aluna storica promozione in Serie...

Advertising

Antonio_Tajani : Congratulazioni all'@ACMonza e al Presidente Berlusconi per la prima promozione in Serie A dei biancorossi. La lung… - gippu1 : Da quando è uscito questo libro (24 febbraio), in meno di 100 giorni: - il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni… - ESPN_FDJ : ?? ¡El Monza de Berlusconi y Galliani consigue su ascenso a la Serie A de forma DRAMÁTICA ante el Pisa! 1' ? Pisa 1… - depodIGHIN : RT @milanismoit: Congratulazioni al Presidente @berlusconi e Adriano Galliani per aver centrato la promozione in @SerieA con il Monza. Per… - Digi_Maniacs : #Monza in #SerieA ??? Il club di #Berlusconi e #Galliani centra la prima storica promozione in A battendo nella fina… -