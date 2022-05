“Berardi non accetterebbe il Napoli”: il motivo spiegato in diretta TV! (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Napoli è stata forse la squadra di Serie A più attiva sul mercato dalla fine della stagione. Già due acquisti chiusi, Kvaratskhelia e Oliveira, e tante altre trattative imbastite. Tra queste c’è anche Domenico Berardi, che fa parte della lista di possibili ali destre per sostituire l’eventuale partenza di Matteo Politano. Il 27enne viene da una delle sue migliori stagioni in carriera, la terza in carriera in cui è andato sia in doppia cifra di gol che di assist, la quarta in doppia cifra di reti. Proprio di questo interesse ha parlato l’opinionista Francesco Oppini, in diretta televisiva durante il programma “Il Processo”, in onda su 7 Gold. Sassuolo, Domenico Berardi (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images) “Domenico Berardi non accetterebbe il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè stata forse la squadra di Serie A più attiva sul mercato dalla fine della stagione. Già due acquisti chiusi, Kvaratskhelia e Oliveira, e tante altre trattative imbastite. Tra queste c’è anche Domenico, che fa parte della lista di possibili ali destre per sostituire l’eventuale partenza di Matteo Politano. Il 27enne viene da una delle sue migliori stagioni in carriera, la terza in carriera in cui è andato sia in doppia cifra di gol che di assist, la quarta in doppia cifra di reti. Proprio di questo interesse ha parlato l’opinionista Francesco Oppini, intelevisiva durante il programma “Il Processo”, in onda su 7 Gold. Sassuolo, Domenico(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images) “Domenicononil ...

Advertising

devid_greco : @rinnovoGigio Contro Romagnoli non serve lukaku, basta berardi - _Alessio_1899 : Quindi sia il Liverpool per Manè che il Bayern Monaco per Lewandowski chiedono i soliti soldi(40 milioni) che carne… - IdiotHunter3 : @EdoardoMecca1 Berardi non verrà mai (e ringrazio tutti gli dei dell'Olimpo) alla Juve - ZonaBianconeri : RT @MrWhiteBlack7: O la #juventus fa filtrare notizie a caso per prendere per il culo i giornalisti o questi ultimi non ci capiscono una ma… - MrWhiteBlack7 : O la #juventus fa filtrare notizie a caso per prendere per il culo i giornalisti o questi ultimi non ci capiscono u… -