Belen e Stefano aria di matrimonio bis? De Martino risponde e gela i più romantici (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono mesi che su tutte le riviste di cronaca rosa e sui siti specializzati di gossip si parla di un possibile matrimonio bis tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. I due sono tornati insieme per la terza volta, sarà quella giusta? Sono entrambi giovanissimi per cui davvero, potrebbe succedere di tutto ma noi auguriamo ovviamente a entrambi di viversi quello che sentono, nel bene o nel male. E per la prima volta, a parlare in modo esplicito di quello che sta succedendo tra loro, è anche Stefano de Martino che in una lunga intervista per il Corriere della sera a cura di Elvira Serra, racconta come stanno le cose tra lui e la conduttrice argentina e spegne le speranze di chi avrebbe voluto vedere Belen, di nuovo in abito da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono mesi che su tutte le riviste di cronaca rosa e sui siti specializzati di gossip si parla di un possibiletradeRodriguez. I due sono tornati insieme per la terza volta, sarà quella giusta? Sono entrambi giovanissimi per cui davvero, potrebbe succedere di tutto ma noi auguriamo ovviamente a entrambi di viversi quello che sentono, nel bene o nel male. E per la prima volta, a parlare in modo esplicito di quello che sta succedendo tra loro, è anchedeche in una lunga intervista per il Corriere della sera a cura di Elvira Serra, racconta come stanno le cose tra lui e la conduttrice argentina e spegne le speranze di chi avrebbe voluto vedere, di nuovo in abito da ...

Advertising

elvira_serra : Il lavoro che gli piace fare, il nonno che gli ha insegnato come si sta al mondo, lo psicologo che vede tutte le se… - Corriere : «Emma Marrone è una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto» - quichy60 : RT @Corriere: «Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza… - Corriere : Stefano De Martino: «Per Emma tanto affetto, vado ai suoi concerti. Belén? Non ci risposeremo» - Luxgraph : Stefano De Martino: «Belen? Credo ci sia un trasfer emotivo nei nostri confronti. Non ci risposeremo. Per Emma ho t… -