Advertising

infoitcultura : Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri. Tanti i vip tra gli invitati - infoitcultura : Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: due abiti da sposa con strascico e cristalli - infoitcultura : Matrimonio Beatrice Valli, lo scivolone diventato virale: le sorelle Ludovica ed Eleonora svelano cosa è successo - infoitcultura : Beatrice Valli, il dettaglio sul bouquet durante il matrimonio: ‘se succede mi butto nel mare’. Cosa è successo a f… - infoitcultura : Marco Fantini e Beatrice Valli marito e moglie: la prima dedica social dopo il matrimonio -

Vanity Fair Italia

Una coppia nata sotto i riflettori dello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Usciti insieme dal programma nel 2014 e hanno messo su famiglia.e Marco Fantini avevano in programma di convolare a nozze nel 2020. La proposta era arrivata a sorpresa durante un viaggio a Parigi. Ma il matrimonio è stato rimandato a causa dell'...Festa pazzesca pere Marco Fantini con il cambio d'abito per gli sposi nel giorno del matrimonio: alcuni ... Beatrice Valli e Marco Fantini a nozze: le foto del matrimonio a Capri Questo fine maggio ci sta regalando davvero tante emozioni. Tanti vip hanno deciso di convolare a nozze e tra gli ultimi, in ordine di festeggiamenti, troviamo Beatrice Valli e Marco Fantini. Gli ex ...Matrimoni celebrati, lacrime e confessioni forti e alcune importanti rivelazioni: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!