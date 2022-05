Bayern Monaco, in arrivo Gravenberch: nelle casse dell’Ajax 24,5 milioni di euro (Di lunedì 30 maggio 2022) Ryan Gravenberch sta per diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Nella giornata di martedì 31 maggio svolgerà infatti le visite mediche con i bavaresi prima della firma sul contratto. A svelare le cifre è il De Telegraaf, che parla di un quinquennale da 10 milioni lordi a stagione per il ragazzo. L’Ajax incasserà invece ben 24,5 milioni di euro dalla cessione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Ryansta per diventare un nuovo giocatore del. Nella giornata di martedì 31 maggio svolgerà infatti le visite mediche con i bavaresi prima della firma sul contratto. A svelare le cifre è il De Telegraaf, che parla di un quinquennale da 10lordi a stagione per il ragazzo. L’Ajax inrà invece ben 24,5didalla cessione. SportFace.

