RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Lewandowski: 'Il mio tempo al Bayern è finito'. Mané il suo successore #Barcellona #Lewandowski #BayernMonaco https://t… - OnolyH : @DucaAndrea85 Eh purtroppo mi sa di sì Duca, il Bayern sostituira Lewa con Lukaku+Manè quindi niente male davvero.… - Pumitto9 : Manè dovrebbe passare al Bayern Monaco per 41 milioni di euro mentre in Italia ci sono società che ne chiedono di p… - Luxgraph : Daily Mail: 'Il Bayern Monaco ha scelto Mané per il dopo-Lewandowski' - sportli26181512 : 'Bayern, è Mané il sostituto di #Lewandowski: al Liverpool 41 milioni': L'attaccante senegalese avrebbe deciso di n… -

'Bayern, è Mané il sostituto di Lewandowski: al Liverpool 41 milioni' LIVERPOOL (Regno Unito) - " È Sadio Mané il sostituto di Robert Lewandowski al Bayern Monaco ". Dopo l'addio ufficializzato dal bomber polacco , secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club bavarese avrebbe scelto il forte ... Lewandowski annuncia l'addio al Bayern: "La mia era è finita". Le news di calciomercato I numeri di Lewa al Bayern leggi anche Mané lascerà il Liverpool: lo aspetta il Bayern Lewandowski potrebbe così lasciare Monaco di Baviera, dove è arrivato nel 2014 dal Borussia Dortmund . Solo ... Napoli Magazine LIVERPOOL (Regno Unito) - " È Sadioil sostituto di Robert Lewandowski alMonaco ". Dopo l'addio ufficializzato dal bomber polacco , secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club bavarese avrebbe scelto il forte ...I numeri di Lewa alleggi anchelascerà il Liverpool: lo aspetta ilLewandowski potrebbe così lasciare Monaco di Baviera, dove è arrivato nel 2014 dal Borussia Dortmund . Solo ... LIVERPOOL - Manè ai saluti, lo aspetta il Bayern Monaco