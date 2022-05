“Basta classi pollaio. Se pago poco gli insegnanti, lavorano meglio o peggio? Tagliano scuola per comprare armi” (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero generale della scuola. A scendere in piazza sono stati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Abbiamo raccolto la testimonianza di una docente presente alla manifestazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero generale della. A scendere in piazza sono stati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Abbiamo raccolto la testimonianza di una docente presente alla manifestazione. L'articolo .

Advertising

adorvnaya : ho fatto solo 5 classi, me ne mancano due tra cui L 7 che è la più tosta ma ora basta io faccio pausa ne ho bisogno - iltirreno : Scuola, la nostra intervista al ministro Bianchi - Piero42395724 : RT @Brasco71: Trasferendo le classi delle scuole dei bambini nelle curve degli stadi di calcio risolverebbe il problema delle mascherine ob… - ProDocente : Pnrr, emendamenti M5S: no a tagli organico e carta del docente. Basta test a crocette e classi pollaio - zazoomblog : Pnrr emendamenti M5S: no a tagli organico e carta del docente. Basta test a crocette e classi pollaio -… -