Basket serie C Gold, contro Trinità si ferma la corsa all’impresa della Miwa (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si ferma in semifinale la corsa all’impresa della Miwa Energia. I cinghiali soccombono anche in gara 3 contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità che vince 84-47, sospinta dal proprio pubblico. I blu raggiungono in finale Angri che ha superato, nell’altra semifinale, la JuveCaserta. Coach Parrillo ritrova Laudanna. Parte forte Sala con il canestro di Misolic, risponde Alunderis da dietro l’arco. I padroni di casa allungano fino al +10. Si mette in ritmo anche Garcia con la tripla che vale il +12. Il cubano continua a non sbagliare e porta i blu sul +16. Il primo quarto va in archivio sul 28-12. Smorra apre il secondo quarto con la tripla del -13. Sala non trema e allunga +17 con due canestri di Misolic. Merlo segna da tre, all’intervallo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Siin semifinale laEnergia. I cinghiali soccombono anche in gara 3la Diesel Tecnica Pallacanestroche vince 84-47, sospinta dal proprio pubblico. I blu raggiungono in finale Angri che ha superato, nell’altra semifinale, la JuveCaserta. Coach Parrillo ritrova Laudanna. Parte forte Sala con il canestro di Misolic, risponde Alunderis da dietro l’arco. I padroni di casa allungano fino al +10. Si mette in ritmo anche Garcia con la tripla che vale il +12. Il cubano continua a non sbagliare e porta i blu sul +16. Il primo quarto va in archivio sul 28-12. Smorra apre il secondo quarto con la tripla del -13. Sala non trema e allunga +17 con due canestri di Misolic. Merlo segna da tre, all’intervallo ...

