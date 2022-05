Basket | Milano sconfigge ancora Sassari e si avvicina alla finale scudetto

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’Olimpiafa un altro passo importante verso laplayoff della Serie A 2022. Al Mediolanum Forum i meneghini battonoper 90-82 grazie a un grandissimo secondo tempo e si portano sul 2-0 nella serie valevole per la semi. Ora si cambia città: si tornerà in campo mercoledì alle ore 20:45 aper gara-3. Dopo un inizio a senso unico in favore di(prima 7-0 e poi 11-5), i sardi si fanno sentire e con il trio Burnell-Robinson-Bilan tornano subito in partita (15-15). Poco dopo Bendzius segna addirittura la tripla del sorpasso, ma poi i tiri liberi di Biligha, Hall e Baldasso permettonosquadra di casa di terminare il primo quarto avanti di 4 (22-18). In apertura di secondo periodo l’Olimpia continua a ...

SportRepubblica : Basket, Milano vince anche gara-2 con Sassari: finale a un passo - Nicola89144151 : Serie A Basket: Milano e Bologna entrambe sul 2-0 Aspettiamo la grande finale ?? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Milano ipoteca la finale, Sassari ko anche in gara-2 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milano, che sofferenza: ma il trio Rodriguez-Hall-Shields firma il 2-0 su una tenace Sassari - Luxgraph : Milano vola con Rodriguez: 91-82 a Sassari e 2-0 nella semifinale -

Alla ripresa la prima tripla di(Hall) vale il 33 - 26 (+7) al 16'. Sembrerebbe il viatico per un allungo, invece i sardi prima rispondono con Bendzius per l'immediato - 4 (33 - 29), poi si ...... L'OLIMPIA VA SUL 2 - 0! Si è chiusa Armani Exchange- Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara - 2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 di. E l'Olimpia passa in ...Sassari accarezza l'impresa ma alla fine è Milano a uscire di nuovo vittoriosa dal Forum: gara 2 si conclude sul 91-82 per l'Olimpia, che passa a condurre la semifinale 2-0 in attesa della doppia tras ...Milano vince la seconda sfida di semifinale nonostante la partita stratosferica disputata dagli uomini di coach Piero Bucchi È una Dinamo ...