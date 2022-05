Balneari: Mallegni (Fi), 'se vinciamo nel 2023, modificheremo legge' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Per la tutela dei Balneari, settore vitale del turismo italiano, abbiamo dovuto fare una battaglia difficile fondata essenzialmente su tre principi: il tempo, gli indennizzi e i valori. Siamo riusciti a spostare l'entrata in vigore della normativa che porta alle gare al 2025, abbiamo introdotto l'obbligo degli indennizzi per l'attività e gli investimenti realizzati da chi perde la concessione e salvaguardato il valore ossia l'importanza del settore dei Balneari che sono fondamentali per il turismo italiano”. Così in aula il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, intervenendo durante il dibattito sul ddl Concorrenza. "E aggiungiamo con chiarezza che qualora il centrodestra vincesse, come ci auguriamo, le elezioni nel 2023, ci impegniamo solennemente a modificare la norma che oggi verrà ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Per la tutela dei, settore vitale del turismo italiano, abbiamo dovuto fare una battaglia difficile fondata essenzialmente su tre principi: il tempo, gli indennizzi e i valori. Siamo riusciti a spostare l'entrata in vigore della normativa che porta alle gare al 2025, abbiamo introdotto l'obbligo degli indennizzi per l'attività e gli investimenti realizzati da chi perde la concessione e salvaguardato il valore ossia l'importanza del settore deiche sono fondamentali per il turismo italiano”. Così in aula il senatore di Forza Italia Massimo, intervenendo durante il dibattito sul ddl Concorrenza. "E aggiungiamo con chiarezza che qualora il centrodestra vincesse, come ci auguriamo, le elezioni nel, ci impegniamo solennemente a modificare la norma che oggi verrà ...

