Babbo di Ciatti all’uomo accusato di aver ucciso Niccolò | “Sei un assassino | spero in una condanna alla massima pena”

FirenzePost : Babbo di Ciatti all’uomo accusato di aver ucciso Niccolò: “Sei un assassino, spero in una condanna alla massima pen… -

Corriere della Sera

...Luigi li ha appena guardati negli occhi i due ceceni accusati di aver assassinato suo figlio Niccolò. "Sono arrivati stamani alle 9.30 accompagnati dalle loro mamme - racconta Luigi, ...Si è presentato di fronte ai giudici del tribunale di Girona. E ha chiesto di essere processato in Spagna per l'omicidio di Niccolò: "Non ho fiducia nella giustizia italiana". Sparigliano di nuovo le carte i legali di Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno principale imputato della morte del giovane fiorentino di 21 anni,... Omicidio Niccolò Ciatti, al via il processo in Spagna. ll padre: «Ai due ceceni abbiamo gridato assassini» GIRONA (Spagna) - Faccia a faccia nell'aula di tribunale di Girona. Luigi Ciatti ha visto oggi, per la prima volta, Rassoul Bissoultanov, l'uomo accusato di aver ucciso suo figlio Niccolò nel 2017 a L ...Venerdì forse la sentenza riguardante il giovane italiano massacrato dai due lottatori fuori dalla discoteca. Il genitore: «Mio figlio era in ginocchio, non hanno avuto pietà» ...