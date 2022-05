Avete mai visto la figlia di Piero Chiambretti? La somiglianza è stupefacente | Due gocce d’acqua (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutti conosciamo Piero Chiambretti come iconico conduttore televisivo della seconda serata, ma sappiamo poco sulla sua vita privata. Ad esempio, Avete mai visto sua figlia? Già, perché Piero Chiambretti oltre ad essere un conduttore televisivo è anche papà di una bellissima bambina che, stando ai fan e ai tantissimi commenti sul profilo Instagram dell’interessato, è tutta suo padre. La figlia di Chiambretti si chiama Margherita e ha 8 anni. Grande abbastanza per farla finalmente conoscere al pubblico, insomma. L’attuale conduttore di ‘Tiki Taka – La repubblica del pallone’ qualche tempo fa ha presentato la sua prima biografia e ha deciso di portare con sé anche la figlia Margherita, che nel libro ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutti conosciamocome iconico conduttore televisivo della seconda serata, ma sappiamo poco sulla sua vita privata. Ad esempio,maisua? Già, perchéoltre ad essere un conduttore televisivo è anche papà di una bellissima bambina che, stando ai fan e ai tantissimi commenti sul profilo Instagram dell’interessato, è tutta suo padre. Ladisi chiama Margherita e ha 8 anni. Grande abbastanza per farla finalmente conoscere al pubblico, insomma. L’attuale conduttore di ‘Tiki Taka – La repubblica del pallone’ qualche tempo fa ha presentato la sua prima biografia e ha deciso di portare con sé anche laMargherita, che nel libro ha ...

