Attacco haker dalla Russia | “Stiamo per sferrare un colpo irreparabile all’Italia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 maggio 2022) Guerra Ucraina. La cyber gang russa, denominata Killnet, in coordinazione con altri gruppi organizzati di concerto, ha provato diverse volte ad entrare nelle reti dei nostri ministeri per rubare dati. Uno degli ultimi attacchi verificati e registrati risale all’11 maggio scorso: non si trattò di un gesto dimostrativo, come sottolinea anche Repubblica, ma un atto terroristico in piena regola, volto a sottrarre dati sensibili. La cyber gang e le infiltrazioni in Italia L’, inoltre, durò qualche giorno. In alcuni casi, i nostri server hanno retto bene, come ad esempio quello della Polizia di Stato che ha respinto l’con successo. Ma, in realtà, non sappiamo di preciso cosa sia andato in porto e cosa no: sono ancora in corso le verifiche. Non è, dunque, chiaro se l’nei confronti del ...