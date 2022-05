Attacco hacker Poste Italiane oggi, servizi bloccati dopo la minaccia all’Italia di Killnet. Azienda smentisce: “Disguido tecnico” (Di lunedì 30 maggio 2022) Attacco hacker Poste Italiane oggi: i servizi degli uffici postali sono risultati bloccati in tutta Italia spingendo i cittadini a credere che i malfunzionamenti fossero causati dal collettivo filorusso Killnet che ha recentemente minacciato l’Italia. L’Azienda, tuttavia, ha smentito le allusioni, asserendo che i disservizi siano stati provocati da un aggiornamento interno. Attacco hacker Poste Italiane oggi, servizi bloccati dopo la minaccia all’Italia di Killnet Attacco hacker ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022): idegli uffici postali sono risultatiin tutta Italia spingendo i cittadini a credere che i malfunzionamenti fossero causati dal collettivo filorussoche ha recentementeto l’Italia. L’, tuttavia, ha smentito le allusioni, asserendo che i dissiano stati provocati da un aggiornamento interno.ladi...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli hacker: 'Domani attacco all'Italia'. Gruppo filo-russo su Telegram: 'Faremo un colpo irreparabile'… - SkyTG24 : In un messaggio postato su Telegram dal collettivo, viene indicata la data del 30 maggio, alle 5 del mattino, per l… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, hacker russi: domani attacco 'irreparabile' all'Italia, alert della cybersicurezza - MariaAversano1 : RT @QdSit: ' Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali' è dovuto ad un aggiornamento del sistema» e non ad un a… - pastadirafano : RT @AleCianco98: Carini quelli di #posteitaliane che credono per davvero che ci beviamo la balla dell'attacco #hacker russo per giustificar… -