“Attaccare!”, Berlusconi sconvolge il calciomercato: il Monza prepara una squadra da sogno, colpi dal Milan e super bomber | FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza ha conquistato un risultato veramente storico: la promozione in Serie A per la prima volta. La squadra di Stroppa è stata protagonista di una cavalcata vincente che si è conclusa con l’apoteosi in finale dei playoff contro il Pisa. Dopo il 2-1 dell’andata, il Monza si è confermato anche al ritorno nonostante qualche difficoltà di troppo. L’avvio di match del Pisa è da grandissima squadra, in appena 9 minuti sono arrivati i gol con Torregrossa e Hermannsson. Al 20? il Monza rientra in partita con Machin. Nel secondo tempo entra Gytkjaer e pareggia i conti, a tempo quasi scaduto il 3-2 di Mastinu. Si va ai tempi supplementari e il Monza dimostra la superiorità con i gol di Marrone e ancora Gytkjaer. Al fischio finale è iniziata la festa del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha conquistato un risultato veramente storico: la promozione in Serie A per la prima volta. Ladi Stroppa è stata protagonista di una cavalcata vincente che si è conclusa con l’apoteosi in finale dei playoff contro il Pisa. Dopo il 2-1 dell’andata, ilsi è confermato anche al ritorno nonostante qualche difficoltà di troppo. L’avvio di match del Pisa è da grandissima, in appena 9 minuti sono arrivati i gol con Torregrossa e Hermannsson. Al 20? ilrientra in partita con Machin. Nel secondo tempo entra Gytkjaer e pareggia i conti, a tempo quasi scaduto il 3-2 di Mastinu. Si va ai tempi supplementari e ildimostra laiorità con i gol di Marrone e ancora Gytkjaer. Al fischio finale è iniziata la festa del ...

