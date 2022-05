Atletica | tredici italiani impegnati ad Ostrava C’è Tamberi | “Sono pronto e carico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì andrà in scena il meeting di, Repubblica Ceca, che vedrà bennelle varie discipiline. Tra questi c’è anche il campione olimpico di salto in alto Gianmarco, che si è dettoin vista della gara: “a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l’ultima gara prima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili. A trent’anni mi sento ancora giovane, forse peròdiventato più esperto e più saggio. Non penso a nessuna festa di compleanno, in questo momento...