Atletica | Tamberi guida una nutrita pattuglia azzurra al meeting di Ostrava

Ostrava, 30 mag. - (Adnkronos) - "Sono carico, pronto a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l'ultima gara prima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili". Gianmarco Tamberi guida la folta pattuglia di atleti italiani (tredici) in gara nel pomeriggio di martedì al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, con diretta tv su Sky Sport Arena dalle 17.30 alle 19.30. Per il campione olimpico del salto in alto è la quarta uscita stagionale in poche settimane, fin qui senza le risposte sperate: al massimo 2,25 a Birmingham, dopo il 2,20 del debutto di Doha. Nella tappa Gold del Continental Tour, Gimbo prova quindi a rimettersi ...

