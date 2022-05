Atletica, gli italiani al Meeting di Ostrava: 13 azzurri in gara in Repubblica Ceca (Di lunedì 30 maggio 2022) Saranno 13 gli azzurri in gara al Meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca, che si disputerà nel pomeriggio di domani, martedì 31 maggio, nell’ambito del Continental Tour: su tutti spicca il nome di Gianmarco Tamberi, in gara nel salto in alto uomini con Silvano Chesani. Così l’azzurro al sito della FIDAL: “Sono carico, pronto a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l’ultima gara prima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili“. Nel getto del peso uomini saranno in gara Zane Weir e Leonardo Fabbri, mentre sui 400 uomini sarà al via Edoardo Scotti, con Vittoria ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Saranno 13 gliinaldi, in, che si disputerà nel pomeriggio di domani, martedì 31 maggio, nell’ambito del Continental Tour: su tutti spicca il nome di Gianmarco Tamberi, innel salto in alto uomini con Silvano Chesani. Così l’azzurro al sito della FIDAL: “Sono carico, pronto a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l’ultimaprima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili“. Nel getto del peso uomini saranno inZane Weir e Leonardo Fabbri, mentre sui 400 uomini sarà al via Edoardo Scotti, con Vittoria ...

Advertising

micos56 : @Mariagr89063037 @Giova2358 @Fabio_Martini_ Gli infortuni sono anche figli di cattiva preparazione atletica della s… - Lana1Malta : @liuk_00 @iamnandissimo @NicoSchira Concordo. Pero su Lukaku ci andrei con i piedi di piombo. Pintus, piu che Conte… - FidalPiemonte : #atletica #pista Anna Arnaudo record italiano u23 e standard per gli Europei di Monaco. Pietro Riva quinto individu… - maxligart : @lordpeto @ale87bs @90ordnasselA Non hai capito, sembra di essere negli anni 80 perché siamo gli unici al mondo anc… - gli_e : RT @m_robella22: ??Ex atleta, iscritto alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. VACCINATO contro il C19 e FIDUCIOSO NEI “VACCINI”. @M… -