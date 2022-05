Atalanta | Tony D’Amico è il nuovo ds

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ha annunciato ufficialmente “l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario diin qualità di Direttore Sportivo“. La scelta era già stata preannunciata nella conferenza dello scorso sabato, in cui Percassi ha salutato Giovanni Sartori, che passerà al Bologna., invece, che comincerà a lavorare per la Dea ufficialmente dall’1 luglio, aveva rescisso il suo contratto con l’Hellas Verona. “, a Bergamo, proseguirà il lavoro di scouting che in questi anni ha caratterizzato la nostra Società ed ha consentito un’importante crescita in termini sportivi”, ha infine concluso il club nella nota pubblicata sul proprio sito. SportFace.