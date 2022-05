Atalanta | le pagelle della stagione 2021-2022 | ATTACCANTI

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Pasalic (9) – Ottimo sotto tutti i punti di vista. Super Mario non solo riesce ad essere una pedina capace di dare il massimo, ma anche di segnare la bellezza di 13 goal e 7 assist. Indipendentemente dalla titolarità in campo, la sua impronta al match c’è sempre risultando decisivo nel rush finale di. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Da Tomiyasu al tanto citato Ahmedhodzic: una poltrona per quattro difensori (dipende dall’) Muriel e Zapata terminano la Copa America al terzo posto: la gioia dei due giocatori dell’Copa America, Papu Gomez commenta sotto il post dell’: “Non dimenticarti di me” Biglietti-Pordenone: dove comprare i ticket...