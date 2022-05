Assolto l’imprenditore di Monreale Calcedonio Dio Giovanni dall’accusa di bancarotta fraudolenta

(Di lunedì 30 maggio 2022) I giudici della IV sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Bruno Fasciana, hannodiDie Francesco Curti Gialdino, commissario liquidatore della Beton Sud,di. I due imputati sono stati assolti per non avere commesso il fatto.e il commissario erano difesi dagli avvocati (live.it)

I giudici della IV sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Bruno Fasciana, hanno assolto Calcedonio Di Giovanni e Francesco Curti Gialdino, commissario liquidatore della Beton Sud, per non avere commesso il fatto. L'imprenditore e il commissario, difesi dall'...