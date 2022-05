“Asservita al pensiero unico”, il leghista Pillon ha preso malissimo le critiche di Loredana Bertè (Di lunedì 30 maggio 2022) Pillon-Bertè, capitolo secondo. Dopo il pensiero, pubblicato sul suo blog, della cantautrice sulle manifestazioni – l’ultima a Roma un paio di settimane fa – per chiedere l’abolizione della legge che ha sancito il diritto all’aborto in Italia, il senatore della Lega ha voluto risponderle. Ovviamente criticando le sue posizioni e sostenendo che non sia lei a “rischiare le botte” e definendola “schiava del pensiero unico”. Pillon Bertè, la risposta del leghista alla cantautrice sull’aborto Il senatore del Carroccio, utilizzando la sua pagina Facebook, ha voluto replicare con toni accesi a quell’articolo-pensiero pubblicato qualche giorno fa dalla cantautrice. E lo ha fatto accusandola così: “Vorrei tranquillizzare la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022), capitolo secondo. Dopo il, pubblicato sul suo blog, della cantautrice sulle manifestazioni – l’ultima a Roma un paio di settimane fa – per chiedere l’abolizione della legge che ha sancito il diritto all’aborto in Italia, il senatore della Lega ha voluto risponderle. Ovviamente criticando le sue posizioni e sostenendo che non sia lei a “rischiare le botte” e definendola “schiava del”., la risposta delalla cantautrice sull’aborto Il senatore del Carroccio, utilizzando la sua pagina Facebook, ha voluto replicare con toni accesi a quell’articolo-pubblicato qualche giorno fa dalla cantautrice. E lo ha fatto accusandola così: “Vorrei tranquillizzare la ...

Advertising

SimoPillon : Cara Loredana, qui le botte non le rischi certo tu, ormai asservita al pensiero unico. Qui rischia, e di brutto, ch… - neXtquotidiano : “Asservita al pensiero unico”, il leghista #Pillon ha preso malissimo le critiche di Loredana #Bertè - CaputMundi5 : RT @SimoPillon: Cara Loredana, qui le botte non le rischi certo tu, ormai asservita al pensiero unico. Qui rischia, e di brutto, chi osa op… - Frances29748398 : RT @SimoPillon: Cara Loredana, qui le botte non le rischi certo tu, ormai asservita al pensiero unico. Qui rischia, e di brutto, chi osa op… - Marinvik63 : RT @SimoPillon: Cara Loredana, qui le botte non le rischi certo tu, ormai asservita al pensiero unico. Qui rischia, e di brutto, chi osa op… -