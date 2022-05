Ascolti TV | Domenica 29 maggio 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Mina Settembre - Serena Rossi e Giuseppe Zeno Nella serata di ieri, Domenica 29 maggio 2022, su Rai1 Mina Settembre ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e Passeggero 23 di .000 (%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle alle, interessa a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Mina Settembre - Serena Rossi e Giuseppe Zeno Nella serata di ieri,29, su Rai1 Mina Settembre ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e Passeggero 23 di .000 (%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle alle, interessa a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera ...

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con 2,1 milioni di telespettatori e l’11,6% di share, con un picco di 2,6 milioni e de… - bubinoblog : #ASCOLTITV 29 MAGGIO 2022: MINA SETTEMBRE, CTCF, AVANTI UN ALTRO, LINEA VERDE, DOMENICA IN, GIRO D'ITALIA - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre Che tempo che fa Avanti un altro pure di sera dati Auditel e sha… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre, Che tempo che fa, Avanti un altro pure di sera, dati Auditel e … - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 27 maggio 2022. Bene Domenica In Show (29 mln – 19.1%) che batte L’Isola (22 mln – 18.3%). Expl… -