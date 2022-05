Ascolti TV | Domenica 29 maggio 2022 Mina Settembre in replica 16 7% | Avanti un Altro! Pure di Sera 13 1% Fazio chiude al 10 6% | il Gran Premio su TV8 al 18 3%

(Di lunedì 30 maggio 2022)- Serena Rossi e Giuseppe Zeno Nellata di ieri,29, su Rai1ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5undiha raccolto dal video 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.3%) e Passeggero 23 di 809.000 (4.9%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 935.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.47 alle 22.20, ha raccolto dal video 1.954.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il ...

