Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 29 maggio 2022

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre Che tempo che fa Avanti un altro pure di sera dati Auditel e sha… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre, Che tempo che fa, Avanti un altro pure di sera, dati Auditel e … - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Italia1 l'ultimo appuntamento con #LeIene sfiora l'11% di share attiva Su #Canale5 #MaurizioCostanzoShow si aggiudi… - Ilsuperbo89 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 28 maggio. Nel dettaglio tutti i dati della finale #C… - globalistIT : -

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 29 maggio 2022 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera e glidei programmi in onda nel pre - serale ...Reduce dai grandiottenuti venerdì in prima serata con Domenica In Show, anche ieri, 29 maggio, Mara Venier ha ... sempre puntualissimo tutte le mattine nella pubblicazione deiauditel dei ...Adesso con mia moglie Cinzia e mia figlia Sara siamo fuori dal palazzo di giustizia ad aspettare che quei signori siano ascoltati dai giudici». Il giorno è arrivato ed è stato drammatico. Luigi Ciatti ...Domenica di bassi riscontri nell'auditel Rai e Mediaset, ma L'Eredità tiene duro con Flavio Insinna che ritrova Ginevra Pisani e fa un piccolo bilancio di stagione ...