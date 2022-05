Ascolti tv 29 maggio 2022 analisi: basta Serena Rossi in replica per battere Bonolis. Fazio chiude terzo con Hanks, Giletti stacca Brindisi. Volano F1 e MotoGp, sorprende Pisa-Monza (Di lunedì 30 maggio 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,537 milioni e 23,4%; Tg1 delle 20 a 4,2 milioni e 24,9%; Tg1 delle 13.30 a 3,739 milioni e 26,36%. Tg5 delle 20 a 3,671 milioni e 21,5% Il Monza in Serie A, le Ferrari battute dalle Red Bull a Montecarlo, la conclusione del Giro d’Italia, la MotoGp al Mugello. Ascolti domenicali solo un po’ meno caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata il 29 di maggio, con in prima serata il confronto dei play off della Serie B su Sky e Dazn. In questo contesto su Rai1 è andata in onda la replica della fiction Mina Settembre, mentre Rai2 ha puntato su un telefilm poliziesco e un film giallo e su Rai3 Fabio Fazio ha proposto l’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa avendo tra gli ospiti Tom ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 30 maggio 2022)Tv al top: su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,537 milioni e 23,4%; Tg1 delle 20 a 4,2 milioni e 24,9%; Tg1 delle 13.30 a 3,739 milioni e 26,36%. Tg5 delle 20 a 3,671 milioni e 21,5% Ilin Serie A, le Ferrari battute dalle Red Bull a Montecarlo, la conclusione del Giro d’Italia, laal Mugello.domenicali solo un po’ meno caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata il 29 di, con in prima serata il confronto dei play off della Serie B su Sky e Dazn. In questo contesto su Rai1 è andata in onda ladella fiction Mina Settembre, mentre Rai2 ha puntato su un telefilm poliziesco e un film giallo e su Rai3 Fabioha proposto l’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa avendo tra gli ospiti Tom ...

Advertising

Teleblogmag : #minasettembre ottimi #Ascoltitv anche in replica. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre ag… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: vince Mina Settembre, Giletti batte Brindisi - occhio_notizie : Ascolti tv di domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre vince ancora contro Avanti un altro #ascoltitv #datiauditel - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: La replica di #MinaSettembre (2,9 milioni - 16.7%) batte nettamente #AvantiUnAltroPureDiSera (2,1 mln - 13.1%). #CTCF c… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 29 maggio 2022· Mina Settembre in replica 16.7%, Avanti un Altro! Pure di Sera 13.1%. Fazio chiud… -