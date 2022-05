Arriva il bonus di Gualtieri per i rom: diecimila euro e permesso di soggiorno (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Comune si dà sette mesi per chiudere i tre campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso. E prevede per i nomadi anche aiuti economici, fino a diecimila euro, per il «sostegno alloggiativo». Non solo, il percorso comprenderà la regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, l'inserimento nel mondo del lavoro e la scolarizzazione dei bambini. Il Campidoglio - stando a quanto riportato dal Messaggero - vuole una soluzione "non traumatica" per superare l'emergenza rom. Convincendo le persone rimaste lì - oltre duemila - ad andarsene spontaneamente, con un piano che si concluderà il prossimo 31 dicembre. L'amministrazione ha varato un bando in tre lotti separati, appena scaduto, «per sostenere percorsi di inclusione sociale della popolazione presente nel villaggio attrezzato» e così «di consentirne il superamento». Il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Comune si dà sette mesi per chiudere i tre campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso. E prevede per i nomadi anche aiuti economici, fino a, per il «sostegno alloggiativo». Non solo, il percorso comprenderà la regolarizzazione dei documenti die di residenza, l'inserimento nel mondo del lavoro e la scolarizzazione dei bambini. Il Campidoglio - stando a quanto riportato dal Messaggero - vuole una soluzione "non traumatica" per superare l'emergenza rom. Convincendo le persone rimaste lì - oltre duemila - ad andarsene spontaneamente, con un piano che si concluderà il prossimo 31 dicembre. L'amministrazione ha varato un bando in tre lotti separati, appena scaduto, «per sostenere percorsi di inclusione sociale della popolazione presente nel villaggio attrezzato» e così «di consentirne il superamento». Il ...

Advertising

misiagentiles : #Roma, arriva un #bonus per i #rom per riuscire a chiudere entro dicembre i campi #nomadi: #Candoni #Salviati… - RassegnaZampa : #Roma, arriva il #Bonus per i #Rom: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi - KunGrax : RT @la_rossonera: Un’ulteriore conferma arriva da Onda Cero che attraverso il proprio inviato in Italia, Mario Gago Huerta, ha confermato l… - newsfinanza : Hai diritto al bonus o all’incentivo? Per scoprirlo arriva la piattaforma del Mise - ApportunityIt : Bonus 2022, arriva il portale del Mise per capire come orientarsi tra gli incentivi per le imprese -