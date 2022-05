Ariano Irpino Avellino | incidente sul lavoro | 26enne muore travolto da terreno

Advertising

_GNapolitano : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro ad Ariano Irpino: morto 53enne, ferito fratello - GrottaNews : Ariano Irpino, imprenditore muore travolto da un muro in un cantiere - AVLive - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro ad Ariano Irpino: morto 53enne, ferito fratello - danieledv79 : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro ad Ariano Irpino: morto 53enne, ferito fratello - SkyTG24 : Incidente sul lavoro ad Ariano Irpino: morto 53enne, ferito fratello -

commenta Ennesimo incidente sul lavoro. Un 26enne è morto a(Avellino) dopo essere stato travolto dal terreno franato da una parete di uno scavo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un'indagine per chiarire l'esatta ...Incidente sul lavoro ad(Avellino), morto un 26enne del posto. L'incidente è avvenuto in contrada Stillo. L'uomo è stato travolto dal terreno franato da una parete di uno scavo. Sul posto sono intervenuti i ...Oggi si registra l’ennesimo avvenuto a Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita travolto dal terreno franato da una parete di uno scavo. Il giovane stava ...Incidente mortale sul lavoro ad Ariano Irpino. Un uomo ha perso la vito dopo essere stato travolto da un muro che era stato appena realizzato. A perdere la vita un imprenditore di 53 anni ...