Apple, si avvicina il metaverso: Reality OS registrato come marchio (Di lunedì 30 maggio 2022) La compagnia dietro il brevetto è Realityo Systems, collegata all'azienda di Cupertino Tra una settimana esatta parte la WWDC 2021, la conferenza di Apple per gli sviluppatori. Evento oramai globale, quasi paragonabile a quello di presentazione degli iPhone in autunno, il palco di quest'anno potrebbe avere un protagonista molto atteso ma più spesso rimandato: il metaverso. Eh si, perché tale Parker Ortolani … Leggi su it.mashable (Di lunedì 30 maggio 2022) La compagnia dietro il brevetto èo Systems, collegata all'azienda di Cupertino Tra una settimana esatta parte la WWDC 2021, la conferenza diper gli sviluppatori. Evento oramai globale, quasi paragonabile a quello di presentazione degli iPhone in autunno, il palco di quest'anno potrebbe avere un protagonista molto atteso ma più spesso rimandato: il. Eh si, perché tale Parker Ortolani …

Advertising

voceditalia : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata - TutelaMarchio : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata - Hi-tech - - StraNotizie : Registrato il trademark per realityOS, la realtà aumentata di Apple si avvicina - CatelliRossella : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata - Hi-tech - ANSA - 1italiano1 : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata. Depositato da società collegata in vista conferenza sv… -

Registrato il trademark per realityOS, la realtà aumentata di Apple si avvicina L'azienda di Cupertino potrebbe aver fondato un'azienda 'copertura' per non dare troppo nell'occhio, ma Ortolani fa notare come questa registrazione sia vicina alla Apple WWDC del 6 giugno, quando ... Come fare disdetta DAZN A volte perché ci hanno semplicemente ripensato, altre volte perché si avvicina un aumento del ... Come fare la disdetta DAZN da Mac e iPhone Gli utenti dell'ecosistema Apple potranno fare la disdetta ... Agenzia ANSA Registrato il trademark per realityOS, la realtà aumentata di Apple si avvicina Finora abbiamo visto solo dei render e sentito qualche voce di corridoio in merito, ma sembra che il debutto di Apple nella realtà mista (virtuale e aumentata) con degli occhiali appositi sia ora più ... Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata Si avvicina per Apple il momento di scendere in campo con i visori per il metaverso. Una società sconosciuta, chiamata Realityo Systems e collegata ad Apple, ha registrato il marchio "RealityOs" press ... L'azienda di Cupertino potrebbe aver fondato un'azienda 'copertura' per non dare troppo nell'occhio, ma Ortolani fa notare come questa registrazione sia vicina allaWWDC del 6 giugno, quando ...A volte perché ci hanno semplicemente ripensato, altre volte perché siun aumento del ... Come fare la disdetta DAZN da Mac e iPhone Gli utenti dell'ecosistemapotranno fare la disdetta ... Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata Finora abbiamo visto solo dei render e sentito qualche voce di corridoio in merito, ma sembra che il debutto di Apple nella realtà mista (virtuale e aumentata) con degli occhiali appositi sia ora più ...Si avvicina per Apple il momento di scendere in campo con i visori per il metaverso. Una società sconosciuta, chiamata Realityo Systems e collegata ad Apple, ha registrato il marchio "RealityOs" press ...