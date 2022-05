Apple, si avvicina il metaverso: Reality OS registrato come marchio (Di lunedì 30 maggio 2022) Trapela il brevetto La compagnia dietro il brevetto è Realityo Systems, collegata all'azienda di Cupertino Leggi su it.mashable (Di lunedì 30 maggio 2022) Trapela il brevetto La compagnia dietro il brevetto èo Systems, collegata all'azienda di Cupertino

Pubblicità

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Si avvicina per Apple il momento di scendere in campo con i visori per il metaverso. Una società, Rea… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Si avvicina per Apple il momento di scendere in campo con i visori per il metaverso. Una società… - paolocosso : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata #buongiorno #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio… - iviaggidispeedy : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata - ParliamoDiNews : Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata - Carlo Mauri #carlomauri #ict #sbandy #31maggio -