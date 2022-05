AORUS C500 GLASS | il nuovo gaming case di GIGABYTE

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 maggio 2022)lancia il, mid-tower dal design eccezionale progettato per offrire un flusso d’aria ottimizzato, il principale produttore mondiale di hardware per videogiocatori, ha annunciato oggi ilmid-tower da. Ci ha già particolarmente colpito per aver ottenuto il record mondiale di overclocking, ed è ritornata ad attirare la nostra attenzione con questoprodotto. Progettato per un raffreddamento eccezionale, ilgioiello taiwanese fornisce una gestione del flusso d’aria ottimizzata. Inoltre, permette l’utilizzo di sistemi di ...