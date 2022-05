Antonella Elia | il dramma rivelato in tv | ' Ho perso il mio bambino'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ormai tutti ci siamo abituati a conoscere la versione più impavida e pungente di. L'attrice e conduttrice tv si è fatta conoscere prima al Grande Fratello Vip e poi come giudice ...

Ormai tutti ci siamo abituati a conoscere la versione più impavida e pungente di. L'attrice e conduttrice tv si è fatta conoscere prima al Grande Fratello Vip e poi come giudice spietato e implacabile a La Pupa e il Secchione Show, ma dietro quell'immagine da donna ...... che ieri nel suo talk ha avuto come sempre tantissimi ospiti come Roberta Capua, imbarazzata edche ha confessato il dramma dell'aborto , ha concluso così il suo lungo sfogo su ...A "Da noi a Ruota libera", Antonella Elia spiazza Francesca Fialdini e racconta di quel figlio voluto e perso durante la gravidanza Ormai tutti ci siamo abituati a conoscere la versione più impavida e ...Di recente l’abbiamo vista a La Pupa e il Secchione nei panni di giudice mentre solo lo scorso anno aveva vestito i panni di opinionista al ...