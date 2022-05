Antonella Clerici inizia l’ultima settimana di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 maggio 2022) Grande entusiasmo per il gran finale di stagione:entra nello studio di E’pronta a regalare ai telespettatori le ultime puntate con tutta l’energia possibile. Il desiderio dellaera quello di proporre una trasmissione che regalasse spensieratezza e leggerezza e per il secondo anno consecutivo ci è riuscita. La squadra Rai di Milano come quella di Roma ma sono tanti gli amici cheha voluto portare da La prova del cuoco al suo E’. Per quest’ultima, per le ultime cinque puntate la promessa è di portare in studio sorprese, allegria e ovviamente tante ricette, le ultime, tutte estive. E’ già da qualcheche ...