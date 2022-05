Anticipo di Serie A all’Accademia dello Sport: il derby Atalanta-Cremonese con Bellini, Lucchini e Ciofani (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Capitani di ieri e di oggi, al Tennis 2022 si vive in Anticipo un derby che contraddistinguerà la prossima stagione calcistica e torna in Serie A dopo ben 26 anni. Allora, come adesso ma ovviamente con ruoli diversi, Gianpaolo Bellini era nel settore giovanile dei nerazzurri in attesa dell’esordio in A avvenuto pochi anni dopo: dopo una vita con la fascia di capitano ora è collaboratore nello staff della Primavera. “Tanto di cappello a tutta l’Accademia per quello che ha fatto in questi anni ed è bello tornare alla normalità per ringraziarli in prima persona – spiega Gianpaolo Bellini -. Non la vedo una stagione da dimenticare per l’Atalanta o da storcere il naso: è super positiva, bisogna considerare da dove veniamo. È stata più sfortunata delle altre, ci sono stati infortuni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Capitani di ieri e di oggi, al Tennis 2022 si vive inunche contraddistinguerà la prossima stagione calcistica e torna inA dopo ben 26 anni. Allora, come adesso ma ovviamente con ruoli diversi, Gianpaoloera nel settore giovanile dei nerazzurri in attesa dell’esordio in A avvenuto pochi anni dopo: dopo una vita con la fascia di capitano ora è collaboratore nello staff della Primavera. “Tanto di cappello a tutta l’Accademia per quello che ha fatto in questi anni ed è bello tornare alla normalità per ringraziarli in prima persona – spiega Gianpaolo-. Non la vedo una stagione da dimenticare per l’o da storcere il naso: è super positiva, bisogna considerare da dove veniamo. È stata più sfortunata delle altre, ci sono stati infortuni ...

Advertising

SportRepubblica : RT @franvanni: Inter e Milan eviteranno lunghe tournée di amichevoli estive. Un modo per non sprecare energie in vista della stagione che i… - Edorsi53 : RT @franvanni: Inter e Milan eviteranno lunghe tournée di amichevoli estive. Un modo per non sprecare energie in vista della stagione che i… - franvanni : Inter e Milan eviteranno lunghe tournée di amichevoli estive. Un modo per non sprecare energie in vista della stagi… - serieAnews_com : ?? #Lukaku (e #Dybala) all'#Inter? #Marotta parla così: 'Abbiamo provato a giocare d'anticipo. Vogliamo raggiungere… - AleJuventino87 : @ingobbito Se non fosse che io (a differenza di questi pseudo tifosi decerebrati) amo troppo la Juve, piacerebbe an… -