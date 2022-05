Anna Munafò, che fine ha fatto? Nuova vita dopo Uomini e Donne (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di Anna Munafò? È stata una delle troniste più seguite di Uomini e Donne. Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi dopo l’esperienza in tv. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha aperto la strada a diversi personaggi che si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo. Alcuni Leggi su youmovies (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di? È stata una delle troniste più seguite di. Ecco chehae che cosa fa oggil’esperienza in tv. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha aperto la strada a diversi personaggi che si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo. Alcuni

Advertising

vafanciorocazo : RT @__Fabiana___: Ci pensate che è tutto merito di Anna Munafò, che non lo scelse? Marco andò sul trono e Beatrice scese per lui... Perché,… - unbroknx : RT @__Fabiana___: Ci pensate che è tutto merito di Anna Munafò, che non lo scelse? Marco andò sul trono e Beatrice scese per lui... Perché,… - CotoletteP : Stavo guardando le storie di Marco Fantini e stavo pensando che lui è stato messo sul trono perché è stato la non s… - esauritatorino : RT @__Fabiana___: Ci pensate che è tutto merito di Anna Munafò, che non lo scelse? Marco andò sul trono e Beatrice scese per lui... Perché,… - FarYessa : Certo che Anna Munafó la potevano anche invitare. Avrei adorato. Proprio come quella Chelsea che fu invitata da Han… -