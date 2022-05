Animali nelle gabbie alle sagre di Fiumicino, Severini: “Dove sono gli animalisti?” (Di lunedì 30 maggio 2022) Fiumicino – “E’ bello constatare che al peggio non c’è mai fine… siamo tutti bravi a proclamarci Animalisti, quando ci si schiera a difesa delle api che infestano una scuola, costringendo i bambini a stare segregati in classe con le finestre sigillate. Tutti Animalisti che si sono scagliati contro chi, dall’opposizione, aveva sollevato la pericolosità del problema e che chiedeva la messa in sicurezza per l’incolumità dei ragazzi. Ora, quello che ci chiediamo è: Dove sono gli stessi Animalisti, paladini della giustizia in difesa di ogni singola ape, quando non vengono rispettati i regolamenti comunali?” Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Eppure, nessuno alza la voce in difesa degli ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– “E’ bello constatare che al peggio non c’è mai fine… siamo tutti bravi a proclamarcisti, quando ci si schiera a difesa delle api che infestano una scuola, costringendo i bambini a stare segregati in classe con le finestre sigillate. Tuttisti che siscagliati contro chi, dall’opposizione, aveva sollevato la pericolosità del problema e che chiedeva la messa in sicurezza per l’incolumità dei ragazzi. Ora, quello che ci chiediamo è:gli stessisti, paladini della giustizia in difesa di ogni singola ape, quando non vengono rispettati i regolamenti comunali?” Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Eppure, nessuno alza la voce in difesa degli ...

Advertising

enpaonlus : Il Veneto dice no agli animali come premio nelle fiere: «Sono vite, non oggetti» Un esempio da seguire - enpaonlus : La presenza degli animali nelle nostre case. Va aggiunto che il 47% degli italiani si rivolge alle #associazioni an… - ilfaroonline : Animali nelle gabbie alle sagre di Fiumicino, Severini: “Dove sono gli animalisti?” - semola57954800 : RT @LAVonlus: ++Animali e nuove norme europee++ Oggi alle 16:00 il presidente LAV @glfelicetti in audizione Commissioni #Camera, per portar… - GINA32451015 : RT @LAVonlus: ++Animali e nuove norme europee++ Oggi alle 16:00 il presidente LAV @glfelicetti in audizione Commissioni #Camera, per portar… -