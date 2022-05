Animali domestici, il 41% dei bergamaschi se li porta in vacanza (Di lunedì 30 maggio 2022) La bella stagione è sinonimo di gite fuori porta nel fine settimana e di ferie estive ormai non lontane. Ma come intendono comportarsi gli abitanti di Bergamo con i loro Animali domestici durante le vacanze? Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, per più di uno su tre (41%) la soluzione migliore è portarli in viaggio con sé, il 35% li affiderebbe a parenti o amici e un altro 14% a una struttura specializzata. Dati significativi che evidenziano come siano moltissimi i bergamaschi che hanno a cuore i loro Animali domestici. Il tema è ancora più caldo se si pensa, al contrario, al fenomeno purtroppo sempre ampio degli abbandoni: la LAV stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani e questo trend raggiunge uno dei suoi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) La bella stagione è sinonimo di gite fuorinel fine settimana e di ferie estive ormai non lontane. Ma come intendono comrsi gli abitanti di Bergamo con i lorodurante le vacanze? Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, per più di uno su tre (41%) la soluzione migliore èrli in viaggio con sé, il 35% li affiderebbe a parenti o amici e un altro 14% a una struttura specializzata. Dati significativi che evidenziano come siano moltissimi iche hanno a cuore i loro. Il tema è ancora più caldo se si pensa, al contrario, al fenomeno purtroppo sempre ampio degli abbandoni: la LAV stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani e questo trend raggiunge uno dei suoi ...

