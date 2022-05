Andrea Sottil si avvicina alla panchina dell’Udinese (Di lunedì 30 maggio 2022) Continua il valzer degli allenatori in Serie A. Dopo il Verona, tocca ora all’Udinese cambiare guida tecnica con Andrea Sottil destinato alla successione di Cioffi. Per il tecnico piemontese, che ha condotto in questa stagione l’ Ascoli ai playoff, si tratterebbe di un ritorno avendo militato con i friulani da calciatore dal 1999 al 2003. L’ Udinese ha scelto Andrea Sottil? Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma le parti stanno lavorando per trovare un’intesa sulla base di un contratto annuale. I contatti sono iniziati subito dopo l’addio di Cioffi, ma non è da escludere che l’accelerazione definitiva venga impressa nelle prossime ore. Sottil, che è ancora legato all’Ascoli, avrà così la possibilità di giocarsi le sue carte in massima serie. La carriera di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) Continua il valzer degli allenatori in Serie A. Dopo il Verona, tocca ora all’Udinese cambiare guida tecnica condestinatosuccessione di Cioffi. Per il tecnico piemontese, che ha condotto in questa stagione l’ Ascoli ai playoff, si tratterebbe di un ritorno avendo militato con i friulani da calciatore dal 1999 al 2003. L’ Udinese ha scelto? Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma le parti stanno lavorando per trovare un’intesa sulla base di un contratto annuale. I contatti sono iniziati subito dopo l’addio di Cioffi, ma non è da escludere che l’accelerazione definitiva venga impressa nelle prossime ore., che è ancora legato all’Ascoli, avrà così la possibilità di giocarsi le sue carte in massima serie. La carriera di ...

Advertising

periodicodaily : Andrea Sottil si avvicina alla panchina dell’Udinese #calciomercato #AndreaSottil #Udinese - ClaraPorta4 : RT @NicoSchira: #Udinese orientata ad affidare la panchina ad Andrea #Sottil reduce dall’ottimo biennio in B alla guida dell’#Ascoli. #calc… - Dibbello : RT @NicoSchira: #Udinese orientata ad affidare la panchina ad Andrea #Sottil reduce dall’ottimo biennio in B alla guida dell’#Ascoli. #calc… - SBKreal : RT @NicoSchira: #Udinese orientata ad affidare la panchina ad Andrea #Sottil reduce dall’ottimo biennio in B alla guida dell’#Ascoli. #calc… - NicoSchira : #Udinese orientata ad affidare la panchina ad Andrea #Sottil reduce dall’ottimo biennio in B alla guida dell’… -