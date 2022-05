Ancora nessun accordo sull’embargo al petrolio Russo | “l’unità europea si sta sgretolando”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022)al. Per l’Unioneè sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni destinate a Mosca. Habeck: “Ue si sta” Non si trova unal. Parlando alla stampa locale in merito allo stallo sulle sanzioni alla Russia, alla vigilia del summit straordinario dei leader Ue, commenta subito il ministro degli Esteri tedesco, Robert Habeck, dicendo chein questo momento si sta addirittura ...