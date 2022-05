"Ammazzo tutti". Bimbo di 10 anni arrestato: i messaggini che sconvolgono l'America (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno ragazzino di dieci anni, studente di una scuola elementare di Cape Coral, Florida, è stato arrestato per aver minacciato una sparatoria di massa tramite messaggini. Secondo quanto ha riportato il New York Post, lo sceriffo Carmine Marceno ha dichiarato: "Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze". Tale minaccia è arrivata in seguito alla strage alla scuola elementare di Uvalde in Texas, qui un diciottenne ha ucciso 21 persone. Lo sceriffo stesso ha condiviso sui social il video dell'arresto del ragazzino. Qui si vede un agente di polizia scortare il bambino, colpevole del messaggio che ha seminato il panico, all'interno dell'auto delle forze dell'ordine. Lo sceriffo Marceno ha poi aggiunto: "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno ragazzino di dieci, studente di una scuola elementare di Cape Coral, Florida, è statoper aver minacciato una sparatoria di massa tramite. Secondo quanto ha riportato il New York Post, lo sceriffo Carmine Marceno ha dichiarato: "Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze". Tale minaccia è arrivata in seguito alla strage alla scuola elementare di Uvalde in Texas, qui un diciottenne ha ucciso 21 persone. Lo sceriffo stesso ha condiviso sui social il video dell'arresto del ragazzino. Qui si vede un agente di polizia scortare il bambino, colpevole del messaggio che ha seminato il panico, all'interno dell'auto delle forze dell'ordine. Lo sceriffo Marceno ha poi aggiunto: "Il ...

