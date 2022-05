Ambienti didattici innovativi scuola infanzia: proposte entro il 17 giugno. Avviso PON (Di lunedì 30 maggio 2022) Ministero Istruzione - Un finanziamento complessivo pari a 159 milioni di euro per arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali nella scuola dell’infanzia. C’è tempo fino al 17 giugno per partecipare all’Avviso dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Ministero Istruzione - Un finanziamento complessivo pari a 159 milioni di euro per arredi, strumentie attrezzature digitali nelladell’. C’è tempo fino al 17per partecipare all’dal titolo “per ladell’”, pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione. L'articolo .

