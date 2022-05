Advertising

repubblica : Amatrice, le nuove case rifiutate dai terremotati: 'Il cemento ci fa paura'. E restano nei prefabbricati dove tutti… - repubblica : Amatrice, le nuove case rifiutate dai terremotati. 'Il cemento ci fa paura' [dalla nostra inviata Alessandra Ziniti] - francescocosta : Oggi su Morning: Putin legge i giornali sbagliati; questo viaggio di Salvini a Mosca; perché un aereo ITA non ha ri… - trimpa48 : RT @Miti_Vigliero: Amatrice, le nuove case rifiutate dai terremotati. 'Il cemento ci fa paura' Su 82 appartamenti pronti solo sette famigl… - GiovanniG1950 : RT @Miti_Vigliero: Amatrice, le nuove case rifiutate dai terremotati. 'Il cemento ci fa paura' Su 82 appartamenti pronti solo sette famigl… -

la Repubblica

...aveva 2700 abitanti . Oggi ne sono rimasti 970 . Se da una parte le parole di Cortellesi incontrano il favore di alcuni di loro - quelli già rientrati nelleabitazioni - altri portano ...I terremotati dipreferiscono i prefabbricati allecase. Basta guardare i balconi della palazzina nuova zecca di piazza Augusto Sagnotti per capire che solo tre dei 25 appartamenti consegnati dal Comune ... Amatrice, le nuove case rifiutate dai terremotati. "Il cemento ci fa paura" “Sono tornata da quattro giorni e non vedevo l’ora, finalmente casa mia”, racconta una signora di 70 anni. Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 radeva al suolo la città di Amatrice, ...L’avvertimento – D’altra parte, tra i rinunciatari, ci sono anche i “furbetti“, gli stessi che hanno fatto capolino nel Belice e a L’Aquila, e che, per esempio, non si fanno scrupoli a vendere la casa ...