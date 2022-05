Amatrice | i terremotati rifiutano le nuove case | chi per paura | chi per opportunismo Il sindaco | “Sfratterò i ‘furbetti' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 radeva al suolo la città di, lasciando sepolte sotto le macerie 237 vittime. Dopo quasi sei anni, a fronte di 82 appartamenti riconsegnati, solo sette famiglie hanno lasciato i M.a.p. (Moduli abitativi provvisori), prefabbricati di legno. Come riportato da Repubblica, molte delle persone che vivono in questi complessi residenziali non hanno intenzione di abbandonarli. Chi perdi tornare a vivere in una casa di cemento armato, nonostante sia costruita secondo i criteri antisismici. Chi perché restio all’idea di doversi allontanare da una realtà in cui ha intessuto una fitta rete di rapporti sociali e che di provvisorio non ha più nulla. E, infine, chi per poter continuare a usufruire degli aiuti statali, senza pagare bollette, tasse, mutui. L’avvertimento – D’altra parte, tra i ...