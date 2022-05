Alycia Debnam-Carey lascia Fear the Walking Dead: “È ora che io vada avanti” (Di lunedì 30 maggio 2022) Un altro brutto colpo per i fan dell’universo di The Walking Dead: Alycia Debnam-Carey lascia Fear the Walking Dead. Con uno straziante messaggio social al termine del penultimo episodio dal titolo Amina, un altro membro dei Clark lascia la serie dicendole addio dopo sette anni di onorato servizio. Lacrime polemiche da parte dei fan non mancano ma l’attrice ci ha tenuto a precisare che è ‘l’ora di andare avanti’ anche per lei. Con l’episodio si conclude anche il percorso di Alicia che ha trascorso questa stagione soffrendo i postumi di un morso di zombi e di un’infezione sempre incerta su quanto tempo le resta da vivere. Alla fine ha deciso di rimanere in una zona di ricaduta radioattiva per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Un altro brutto colpo per i fan dell’universo di Thethe. Con uno straziante messaggio social al termine del penultimo episodio dal titolo Amina, un altro membro dei Clarkla serie dicendole addio dopo sette anni di onorato servizio. Lacrime polemiche da parte dei fan non mancano ma l’attrice ci ha tenuto a precisare che è ‘l’ora di andare’ anche per lei. Con l’episodio si conclude anche il percorso di Alicia che ha trascorso questa stagione soffrendo i postumi di un morso di zombi e di un’infezione sempre incerta su quanto tempo le resta da vivere. Alla fine ha deciso di rimanere in una zona di ricaduta radioattiva per ...

Advertising

ifswclexa : Alycia Jasmin Debnam Carey eu te amo incondicionalmente - btch__goddess : Alycia Debnam-Carey ha lasciato #FTWD e io sto piangendo, guardavo questa serie solo per lei, Alicia Clark è il mio… - francyzara06 : RT @Ila_always: L'Italia si inchina ad Alycia Debnam Carey e non si alza più. - francyzara06 : RT @xfunnyvalentine: Tra the 100, ftwd e Friend Request, l'Italia è completamente andata per Alycia Debnam-Carey - iginiocazzari : alycia debnam-carey ha lasciato ftwd io mi metto a piangere -

Saint X: Victoria Pedretti lascia la serie Hulu, al suo posto Alycia Debnam - Carey Al suo posto è arrivata l'attrice Alycia Debnam - Carey , nota per i suoi ruoli in Fear the Walking Dead e The 100 . La trama e il cast di Saint X Basata sull'omonimo romanzo di Alexis Schaitkin , ... Alycia Debnam - Carey sarà Protagonista di una Serie TV Hulu Recentemente invece è stato riferito che Pedretti ha lasciato il progetto e che Alycia Debnam - Carey ( Fear the Walking Dead ) sarà la sostituta . Pedretti ha deciso di uscire dalla serie TV dopo ... Mad for Series Al suo posto è arrivata l'attrice- Carey , nota per i suoi ruoli in Fear the Walking Dead e The 100 . La trama e il cast di Saint X Basata sull'omonimo romanzo di Alexis Schaitkin , ...Recentemente invece è stato riferito che Pedretti ha lasciato il progetto e che- Carey ( Fear the Walking Dead ) sarà la sostituta . Pedretti ha deciso di uscire dalla serie TV dopo ... Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) sarà Protagonista di una nuova Serie TV Hulu