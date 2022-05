Allan | “Era tutto fatto con il PSG Ammutinamento? Non si è mai saputa la verità”

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex centrocampista del NapoliMarques, 31enne brasiliano ora in forza all’Everton, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato: “PSG? Si può dire che era fatta. Se è stata una delusione? Sì, ma va contestualizzata. Io a Napoli ero felice e lo sono anche adesso che ci torno, però quella era un’opportunità veramente grande, anche per una nuova vita. Sembrava un’operazione utile a tutti, ma spuntò poi una richiesta ritenuta esagerata.? È stata una vicenda triste sulla quale sono state riportate inesattezze. Io però non vorrei starne a parlare, anche perché lanon si è mai. FOTO: Getty –Napoli “Eravamo tutti con Ancelotti” Sgombero il campo da una falsità: che i giocatori fossero contro Ancelotti. Mi venne ...

L'ex azzurro Allan, ai microfoni del Corriere dello Sport torna a parlare deii suoi trascorsi in maglia azzurra. Il brasiliano svela un retroscena relativo ai giorni dell'addio con ili passaggio all'E ...
Allan Marques nella sua intervista rilasciata al Corriere dello ... "Accadde alla vigilia, davanti alla tv, nel momento in cui ci rendemmo conto che era finita, perché la Juventus, che vinse in casa ...