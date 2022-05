Allan | “Ammutinamento | tutti volevamo Ancelotti Ci fu imposto il silenzio stampa” il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 maggio 2022)Marques Loureiro torna a parlare di Napoli di una “città favolosa in cui sono stato benissimo ed in cui ritorno appena possibile“. Ma con il centrocampista ora all’Everton si parla anche dello scudetto perso con Sarri e della famosa notte in albergo a Firenze: “Eravamo svuotati, senza energie“. Maviene ritenuto anche il promotore dell’: “Una falsità era una scelta del gruppo“. Sono queste le tre chiavi dell’intervista che il giocatore brasiliano, ora all’Everton, ha rilasciato al Corriere dello Sport in cui ripercorre i suoi anni in maglia azzurra. Napoli, lo scudetto in albergo a Firenze Napoli, la città dello scudetto perdutoDi un dolore che ricompare ogni volta che ci penso. Giocavamo un calcio raffinato, come nessun’altra squadra sapeva fare. In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, ...