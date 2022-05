"Alimenta la propaganda putiniana". Papa Francesco pacifista? Ecco perché non piace più a sinistra (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Papa ripete "fermatevi!" ai belligeranti e chiede protezione per tutti i popoli alla Regina della pace: domani guiderà, dalla basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, la preghiera del Rosario in collegamento con i maggiori santuari mariani del mondo, a cominciare da quello della Madre di Dio di Zarvanytsia, in Ucraina. Avrà accanto a sé anche una famiglia ucraina in rappresentanza delle popolazioni che più soffrono per le guerre. Di illuminare le menti sull'insensatezza della guerra c'è assoluto bisogno perché è chiaro che - come il Pontefice sottolineò dopo Pasqua - non ci sarà nessun vincitore: ci saranno solo macerie. Materiali, economiche, morali e umane. Questo monito, che due mesi fa potevano ritenere pacifismo irrealistico, oggi s' impone a tutti come un'evidenza. Pure nei governi si fa strada, sempre più, la consapevolezza che la guerra non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilripete "fermatevi!" ai belligeranti e chiede protezione per tutti i popoli alla Regina della pace: domani guiderà, dalla basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, la preghiera del Rosario in collegamento con i maggiori santuari mariani del mondo, a cominciare da quello della Madre di Dio di Zarvanytsia, in Ucraina. Avrà accanto a sé anche una famiglia ucraina in rappresentanza delle popolazioni che più soffrono per le guerre. Di illuminare le menti sull'insensatezza della guerra c'è assoluto bisognoè chiaro che - come il Pontefice sottolineò dopo Pasqua - non ci sarà nessun vincitore: ci saranno solo macerie. Materiali, economiche, morali e umane. Questo monito, che due mesi fa potevano ritenere pacifismo irrealistico, oggi s' impone a tutti come un'evidenza. Pure nei governi si fa strada, sempre più, la consapevolezza che la guerra non ...

