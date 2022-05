Alessandro Di Sarno: «Vi racconto gli italiani fantastici e dove trovarli» (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi sono gli italiani di oggi e che caratteri hanno? Quali pregiudizi e quali valori permeano di più le loro vite? Come reagiscono quando vengono messi davanti ad una scelta che è un bivio? A rispondere a queste e ad altre domande ci proverà Alessandro Di Sarno, il conduttore di italiani fantastici e dove trovarli, il nuovo programma di Rai2 ideato da Giorgio John Squarcia (già autore de Le iene, Striscia e Scherzi a parte), che prova a trasformare le candid camera in esperimenti sociali. «È stata un’avventura totalizzante: abbiamo girato una sessantina di candid, ognuna delle quali anche cinque o dieci volte perché fosse esaustiva», racconta a Panorama.it Di Sarno – volto di Quelli che, Grand Hotel Chiambretti e Le Iene, che ha in curriculum anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi sono glidi oggi e che caratteri hanno? Quali pregiudizi e quali valori permeano di più le loro vite? Come reagiscono quando vengono messi davanti ad una scelta che è un bivio? A rispondere a queste e ad altre domande ci proveràDi, il conduttore di, il nuovo programma di Rai2 ideato da Giorgio John Squarcia (già autore de Le iene, Striscia e Scherzi a parte), che prova a trasformare le candid camera in esperimenti sociali. «È stata un’avventura totalizzante: abbiamo girato una sessantina di candid, ognuna delle quali anche cinque o dieci volte perché fosse esaustiva», racconta a Panorama.it Di– volto di Quelli che, Grand Hotel Chiambretti e Le Iene, che ha in curriculum anche ...

Advertising

MontiFrancy82 : #Italianifantasticiedovetrovarli è il nuovo programma di esperimenti sociali in onda su Rai 2 condotto da… - panorama_it : Intervista al conduttore del nuovo programma di Rai2, al via alle 14. «Abbiamo trasformato le candid camera in espe… - SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: #AnimaliFantastici e dove trovarli Vizi e virtù dell'Italia di oggi. Un nuovo appuntamento quotidiano per conoscerci d… - SMSNEWSOFFICIAL : #Italianifantasticiedovetrovarli è il nuovo programma di esperimenti sociali in onda su Rai 2 condotto da… - RadiocorriereTv : #AnimaliFantastici e dove trovarli Vizi e virtù dell'Italia di oggi. Un nuovo appuntamento quotidiano per conoscerc… -

Sicilia: il giovane regista Ivan d'Ignoti dirigerà il programma Rai "Italiani fantastici" Sarà il giovane regista madonita Ivan D'Ignoti a dirigere il nuovo programma televisivo di Rai2 "Italiani fantastici". Prima puntata questo pomeriggio alle 14.00 con Alessandro Di Sarno alla conduzione. L'idea del programma scritto da Giorgio Squarcia è quella di mettere gli italiani in situazioni scomode, difficili, di fronte a dilemmi irrisolvibili per vedere ... "Italiani fantastici e dove trovarli", dal 30 maggio su Rai2 Alla conduzione, l'ex iena Alessandro Di Sarno . Che cosa ci anticipa "Vedremo candid camera di diverso genere. Per esempio, abbiamo creato una situazione in cui una donna si trovava in pericolo all'... Panorama Italiani fantastici e dove trovarli Come, quanto e perché sono cambiati gli italiani nel corso delle generazioni Ma sono poi così cambiati Sono riusciti a tenersi al passo della società Tutte domande alle quali risponde Italiani fant ... Italiani Fantastici e dove trovarli, su Rai 2 tornano le candid camera Ricordate le care e vecchie candid camera Sono pronte a fare il loro ritorno, in una versione ovviamente aggiornata per modalità e temi ai giorni nostri. Italiani Fantastici e dove trovarli è il nuov ... Sarà il giovane regista madonita Ivan D'Ignoti a dirigere il nuovo programma televisivo di Rai2 "Italiani fantastici". Prima puntata questo pomeriggio alle 14.00 conDialla conduzione. L'idea del programma scritto da Giorgio Squarcia è quella di mettere gli italiani in situazioni scomode, difficili, di fronte a dilemmi irrisolvibili per vedere ...Alla conduzione, l'ex ienaDi. Che cosa ci anticipa "Vedremo candid camera di diverso genere. Per esempio, abbiamo creato una situazione in cui una donna si trovava in pericolo all'... Alessandro Di Sarno: «Vi racconto gli italiani fantastici e dove trovarli» Come, quanto e perché sono cambiati gli italiani nel corso delle generazioni Ma sono poi così cambiati Sono riusciti a tenersi al passo della società Tutte domande alle quali risponde Italiani fant ...Ricordate le care e vecchie candid camera Sono pronte a fare il loro ritorno, in una versione ovviamente aggiornata per modalità e temi ai giorni nostri. Italiani Fantastici e dove trovarli è il nuov ...