Advertising

lifestyleblogit : Mercato Roma, Aldair: 'Zaniolo resta? Tante voci ma spero di si' - - StraNotizie : Mercato Roma, Aldair: 'Zaniolo resta? Tante voci ma spero di si' - italiaserait : Mercato Roma, Aldair: “Zaniolo resta? Tante voci ma spero di si” - TV7Benevento : Aldair: 'Zaniolo resta a Roma? Tante voci ma spero di si' - - ledicoladelsud : Mercato Roma, Aldair: “Zaniolo resta Tante voci ma spero di si” -

Adnkronos

resterà a Roma Non lo so, ho sentito troppe voci in giro ma spero che resti. Si dice che ... Lo ha dettoNascimento dos Santos, ex difensore della Roma dello scudetto e campione del ...... ha trascorso due giorni insieme ai suoi compagni di squadra dello scudetto Candela e. Ma a ... Ha esultato al gol di, che considera prezioso per la Roma: "Ha ancora un contratto, è un ... Aldair: "Zaniolo resta a Roma Tante voci ma spero di si" (Adnkronos) – “Zaniolo resterà a Roma Non lo so, ho sentito troppe voci in giro ma spero che resti. Si dice che andranno via giocatori importanti quindi spero ne possano arrivare altri altrettanti ...Roma, 30 mag. "Zaniolo resterà a Roma Non lo so, ho sentito troppe voci in giro ma spero che resti. Si dice che andranno via giocatori importanti quindi spero ...